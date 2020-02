Buttigieg wil na Iowa bewijzen: 'Ik kan Trump verslaan'

Nu doet Buttigieg een gooi naar het presidentschap door in het politieke midden te gaan zitten. Met zijn overkoepelende thema's vrijheid, democratie en veiligheid wil hij volgens zijn website een "nieuwe koers voor het land uitzetten".

Buttigieg wil het Hooggerechtshof hervormen, is tegen Donald Trumps verbod op transgenders in het leger en wil dat de VS in 2050 klimaatneutraal is (in tegenstelling tot Trump steunt Buttigieg het klimaatakkoord van Parijs wel). Met zijn campagne Medicare for all who want it wil hij dat de gezondheidszorg deels vanuit de overheid en deels door de Amerikanen zelf wordt betaald.

Jongeren steunen eerder Sanders (78)

Met dat programma trekt Buttigieg vooralsnog veel oudere kiezers, vertelt correspondent Marieke de Vries. "De jonge generatie zegt: als we dan voor de generational change gaan, laten we dan een radicalere keuze maken." Ze steunen daarom liever Bernie Sanders (die toch al 78 is). Buttigieg wordt met zijn corporate-achtergrond door veel millennials gezien als saai, degelijk en niet progressief genoeg.

Ook onder de zwarte bevolking is hij niet populair. "De achterban van de beweging Black Lives Matter vindt dat hij als burgemeester niet genoeg heeft gedaan voor de zwarte bevolking."

Met de meme 'Mayo Pete' wordt Buttigieg online verweten dat hij alleen opkomt voor witte kiezers en weinig snapt van de jeugd, zelfs in tegenstelling tot zijn veel oudere tegenstanders Warren en Sanders.