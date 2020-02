Oud-cryptograaf Philips bevestigt: apparaten verzwakt in opdracht van VS

Philips verzwakte de Aroflex, een coderingsapparaat dat bestemd was voor geheime communicatie tussen NAVO-bondgenoten. De Turkse regering wilde het ook gebruiken voor communicatie met zijn ambassades en voor interne communicatie van het leger. De Amerikanen wilden een afzwakte versie leveren, zodat de Turken konden worden afgeluisterd. Daar weigerde Duitsland naar verluidt aan mee te werken.

Argos: "'De NSA heeft zich toen tot Philips gewend, die meedeed', staat in het Duitse evaluatierapport van Operatie Rubicon." Philips gebruikte intern de term 'Beroflex' voor de afgezwakte versie van Aroflex, zegt Jansen. "Ik werd geconfronteerd met de vraag om een Aroflex te maken, die eruit zag als een Aroflex maar in werkelijkheid een Beroflex was."

Operatie Rubicon

Deze week kwam naar buiten dat Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten decennialang meer dan honderd landen, waaronder ook bondgenoten, hebben afgeluisterd. Via een Zwitsers bedrijf leverden ze opzettelijk slecht beveiligde apparatuur waarmee versleutelde berichten werden verstuurd. Zo werd onder meer informatie onderschept over mensenrechtenschendingen van de Argentijnse dictator Videla.

Deze 'Operatie Rubicon' begon in 1970 en wordt in documenten omschreven als "de inlichtingencoup van de eeuw". Toen Duitsland ermee stopte in 1994, schoten de Nederlandse BVD en Philips de Amerikanen te hulp.

Philips laat in een reactie aan Argos weten dat men niet van de kwestie op de hoogte is. "Omdat het al zo lang geleden is, hebben we navraag gedaan bij het bedrijfsarchief. Onze archivarissen hebben over deze kwestie echter geen informatie kunnen vinden."