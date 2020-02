Toch besmetting met coronavirus op cruiseschip Westerdam

Op cruiseschip De Westerdam is toch minstens één passagier besmet geraakt met het coronavirus. In Maleisië is het virus vastgesteld bij een 83-jarige Amerikaanse vrouw. Haar man is ook getest, maar heeft het virus niet.

Het stel was met 142 andere Amerikaanse opvarenden van De Westerdam van Cambodja naar Maleisië gevlogen.

Het schip van rederij Holland-Amerika-lijn meerde donderdag af in Cambodja, twee weken nadat het uit Hongkong was vertrokken en nadat het door vijf andere landen geweigerd was.

De passagiers mochten van boord nadat donderdag bij een test van twintig opvarenden geen enkel besmettingsgeval was gebleken.

Er waren 800 bemanningsleden en 1455 passagiers aan boord, onder wie 91 Nederlanders.