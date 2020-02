Noodkreet werkgeversorganisaties: lerarentekort schadelijk voor economie

Het kabinet moet direct miljoenen uittrekken om het lerarentekort aan te pakken. Leraren en vakbonden vragen daar al langer om, maar in een brief aan premier Rutte krijgen zij nu bijval van werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ORAM. Die luiden samen met de Amsterdamse onderwijswethouder Moorman (PvdA) de noodklok over de tekorten in het onderwijs.

In de brief staat dat de problemen niet alleen nadelig zijn voor kinderen, maar dat de economie erdoor wordt geschaad. De werkgeversorganisaties en de wethouder vinden dat Nederland vergeleken met buurlanden te weinig besteedt aan het basisonderwijs.

"Werkgevers zullen in de toekomst te maken krijgen met een tekort aan gekwalificeerd personeel, omdat de basis nu niet op orde is", schrijven de ondertekenaars van de brief, onder wie ook VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Ze zeggen dat de leesvaardigheid achteruit gaat en dat dat met name geldt voor kinderen uit achterstandswijken.

Toeslag op het salaris

Het is voor het eerst dat de werkgeversorganisaties hun zorgen uiten over de problemen in het onderwijs. Ze noemen de financiële injectie in het basisonderwijs "een investering die zich terugverdient doordat de resultaten van leerlingen verbeteren, wat op termijn de productiviteit en de economische groei versterkt".

De werkgeversorganisaties waarschuwen dat er kennis nodig is om technologische ontwikkelingen bij te houden en "internationale uitdagingen het hoofd te bieden".

De lerarentekorten zijn het grootst in de vier grote steden. In Amsterdam is dat opgelopen tot bijna 400 leerkrachten.

Amsterdam geeft leraren al voorrang bij het vinden van bijvoorbeeld een huurwoning en het toewijzen van een parkeervergunning, maar volgens de opstellers van de brief is er meer nodig. "Een toeslag op het salaris van onderwijzend personeel in het basisonderwijs in de grote steden zou een maatregel zijn die vanuit de Rijksoverheid meteen zou kunnen helpen. Parijs en Londen kennen zo'n toeslag al."