Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets

Garnalenvissers hebben de afgelopen jaren veel meer gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. In de Waddenzee en de Noordzeekustzone mochten ze maximaal 130.000 uur vissen, het werd zowel in 2017 als 2018 meer dan 200.000 uur. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de NOS.

Toch volgden geen sancties. Volgens vrijwel alle betrokkenen schiet de controle op de afspraken met garnalenvissers tekort. Bij toezichthouder NVWA werken veel te weinig mensen om goed te kunnen controleren. Er is gezocht naar oplossingen. Vissers moesten elkaar gaan controleren met technische hulpmiddelen, maar dat komt niet van de grond.

"De vissers beloofden de impact van hun visserij in deze natuurgebieden te halveren", zegt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. "Maar als er zoveel gevist wordt, is er geen halvering, maar juist een verdubbeling van de impact."

Waarschuwen, boetes, afsluiten

Minister Schouten van Landbouw en Voedselveiligheid erkent dat er veel te veel is gevist. Ze zegt in een reactie dat het ministerie daar te laat achter kwam en nu geen boetes meer kan uitdelen. Ze wil de overtredingen vanaf dit jaar wel aanpakken met eerst waarschuwingen en dan boetes. "Als dan nog niet wordt geluisterd, kunnen we ook gebieden voor de visserij afsluiten."

Dat zou de garnalenvissers veel geld kosten. Volgens directeur Pim Visser van Visned had het aantal visuren nooit in de vergunning terecht moeten komen. "Wij hebben dat nooit aangevraagd. Dat is er last minute in gekomen. En er is toen gezegd: het komt wel goed. Maar nu zitten we met de gebakken peren."