Gelderse basisschool viert geen carnaval, maar 'verkleedfeest'

Een basisschool in het Gelderse Zevenaar viert dit jaar geen carnaval, maar spreekt van een 'verkleedfeest'. Volgens De Gelderlander heeft de school de naam van het evenement veranderd op initiatief van de oudervereniging. Het carnavalsfeest, dat van oorsprong katholiek is, zou niet passen bij het openbare karakter van de basisschool.

"De Carrousel is een openbare basisschool waar we geen bepaald geloof willen aanhangen", zegt iemand van de oudervereniging tegen de krant. "Carnaval is een feest dat wordt gevierd vanuit een katholieke traditie, vandaar de naamsverandering."

Volgens schooldirecteur Petra van den Brink is "onze samenleving op christelijke waarden gebaseerd, ongeacht of je daarin gelooft of niet", schrijft De Gelderlander. "Maar wij zijn een openbare school. Dus we doen mee met de traditie, maar geven het wel een andere naam." De Carrousel vierde in december wel Kerst en Sinterklaas (en noemde die feesten ook zo).

Dit jaar wordt carnaval gevierd van zondag 23 februari tot en met dinsdag 25 februari. Het volksfeest wordt vooral in het zuiden van Nederland gevierd, hoewel er ook boven de grote rivieren steeds vaker optochten en feesten zijn.