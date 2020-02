Reinbert de Leeuw vroeg zich altijd af 'hoe heeft de componist het bedoeld'

In 2014 ging zijn laatste compositie in première, het orkestwerk Der nächtliche Wanderer. Het stuk was gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Friedrich Hölderlin.

Ridder

De Leeuw ontving een lange reeks onderscheidingen, waaronder het 3M-Muzieklaureaat, de versierselen van de Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Zilveren Medaille van de stad Amsterdam en drie Edison Awards. De laatste Edison was een oeuvreprijs die hij kreeg uitgereikt tijdens het ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag georganiseerde Reinbert de Leeuw Festival in Den Haag.

In 2018, kreeg hij tijdens een concert ter ere van zijn 80ste verjaardag in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam te horen dat hem de Prins Bernhard cultuurprijs was toegekend. Hij kreeg de prijs vanwege zijn grote artistieke betekenis voor de muzieksector en in het bijzonder voor de eigentijdse muziek in binnen- en buitenland.