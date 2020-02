Bruins neemt dagvaarding voor gratis anticonceptie in ontvangst

De pil in het basispakket, de geschiedenis:

De pil werd in 1962 in Nederland geïntroduceerd, aanvankelijk als middel tegen menstruatiepijn. Dat je er ook niet zwanger door wordt, stond in de bijsluiter als bijwerking. Na veel protesten van Dolle Mina's komt de pil in 1972 in het ziekenfonds.

Minister Hoogervorst (VVD) haalt in 2004 de pil uit het basispakket. Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen behoort volgens het kabinet tot de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Bovendien is de prijs van de pil zo laag dat iedereen het zelf zou kunnen betalen.

In 2008 neemt het nieuwe kabinet de pil aanvankelijk weer op in het basispakket, maar in de jaren erna moet er fors bezuinigd worden op de zorguitgaven. Minister Klinkt schrapt per 1 januari 2011 de vergoeding vanaf 21 jaar. Het levert volgens hem 32 miljoen euro per jaar op.