Nieuwe film van controversiële regisseur Polanski komt toch naar Nederland

Cinéart vindt een traditionele release met een campagne in Nederland niet passen bij de film en de maker. "Zoveel controverse rond een filmmaker hebben we nog niet meegemaakt. We hebben eerder films van Polanski vertoond, toen werden er geen vragen gesteld. Met de tijdsgeest van tegenwoordig is het volkomen logisch dat dat nu wél gebeurt. Er is veel tegen in te brengen, maar er zijn ook argumenten vóór. Wij komen er niet helemaal uit."

Na het debat en de vertoning in Amsterdam laat Cinéart verdere vertoningen afhangen van de vraag van andere theaters in Nederland. "Het is wel een film waar mensen nieuwsgierig naar zijn. Meerdere theaters hebben al interesse getoond, net als enkele Franse organisaties in Nederland. Wellicht dat theaters vooraf een debat willen, zoals in Amsterdam."

Cinéart is met een mediapartij en een Amsterdams theater in gesprek over de exacte datum van de vertoning.