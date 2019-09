Gouden Leeuw voor 'Joker', juryprijs voor film Polanski in Venetië

Op het filmfestival van Venetië heeft de film Joker van de Amerikaanse regisseur Tod Phillips de Gouden Leeuw gewonnen. De film gaat over het leven van de Joker, de geduchte tegenstander van Batman. De hoofdrol wordt vertolkt door Joaquin Phoenix.

Het historische drama An officer and a spy (Franse titel: J'accuse) van regisseur Roman Polanski kreeg de Grote Juryprijs. Zijn vrouw, de actrice Emmanuelle Seigner, nam de prijs in ontvangst. Polanski kon niet naar Venetië komen omdat hij dan het risico zou lopen te worden opgepakt en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De regisseur wordt ervan verdacht in de jaren 70 een minderjarig meisje te hebben misbruikt. Om aan een rechtszaak te ontkomen vluchtte hij in 1977 vanuit de VS naar Frankrijk, waar hij niet vervolgd wordt.

De Italiaan Luca Marinelli kreeg de prijs voor beste acteur voor zijn rol in de film Martin Eden, waarin hij een arme, ambitieuze schrijver speelt. De prijs voor beste actrice ging naar de Française Ariane Ascaride voor haar rol in Gloria Mundi. Daarin speelt ze een moeder die wanhopig probeert haar familie uit de financiële problemen te helpen.