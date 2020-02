Fors meer privacyklachten ingediend

Nederlanders hebben vorig jaar aanzienlijk meer klachten ingediend over mogelijke schendingen van hun privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kreeg 27.871 klachten binnen. Dat is 79 procent meer dan een jaar eerder.

Veel mensen klagen over bedrijven en instellingen die geen of onvolledige inzage in hun persoonsgegevens geven of die het moeilijk maken om zulke gegevens te verwijderen. Verder wordt geklaagd over ongevraagde reclame en organisaties die zonder toestemming persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Nieuwe privacywet

De AP schrijft de toename van de klachten deels toe aan de invoering van de nieuwe privacywet in 2018. Maar ook los daarvan zijn burgers zich steeds bewuster van hun privacy, zegt de privacywaakhond.

"Mensen willen grip hebben op wat een bedrijf van hen weet", zei AP-voorzitter Wolfsen in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze realiseren zich dat daar gevaren aan kleven."

De klachten leidden in 138 gevallen tot een onderzoek. Bij 25 daarvan constateerde de privacywaakhond een overtreding, wat leidde tot een boete of een andere sanctie. Een bekend voorbeeld was het Haga-ziekenhuis in Den Haag, dat 460.000 euro moest betalen omdat het onzorgvuldig omging met patiëntgegevens.

Onderbezetting

De toename van het aantal klachten heeft tot gevolg dat de AP kampt met onderbezetting. "Op dit moment kunnen we het niet aan", aldus Wolfsen. "Met het huidige aantal medewerkers kunnen we de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen."

De privacywaakhond praat met minister Dekker over een uitbreiding van de capaciteit en de financiële mogelijkheden. In mei moet daar meer duidelijkheid over zijn.