Kamer wil Nationaal rapporteur internetcriminaliteit

Er moet een onafhankelijke instantie komen die zich gaat bezighouden met internetcriminaliteit en daarover rapporteert aan het kabinet. Dat wil een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Steeds meer criminaliteit verplaatst zich van de straat naar het internet en daarom is er een Nationaal Rapporteur Internetcriminaliteit nodig. Die moet niet alleen adviezen geven, maar ook vaststellen of bepaalde maatregelen effect sorteren.

"Cybercrime wordt nauwelijks erkend als probleem, slachtoffers worden niet geholpen. Er is hier iets fundamenteels aan de hand", stelt initiatiefnemer Van Toorenburg (CDA). Het Kamerlid wijst erop dat de geregistreerde criminaliteit is toegenomen. "De oorzaak hiervan is te vinden in de hoge stijging van online misdaad."

Zij denkt dat een nationaal rapporteur het juiste middel is om de aanpak te verbeteren. "Een rapporteur kijkt heel analytisch naar ontwikkelingen en naar effectiviteit van maatregelen. We zien dat het werkt bij de aanpak van mensenhandel."

Sinds 2000 rapporteert de onafhankelijke Nationaal Rapporteur Mensenhandel jaarlijks aan het kabinet over de aanpak van dit probleem. Van Toorenburg noemt internetcriminaliteit een bijzonder complexe materie. "Er moeten nog veel stappen gezet worden op het gebied van preventie, opsporing en vervolging."

Gebrek aan capaciteit

"Dit klinkt goed", zegt veiligheidsexpert Frank Groenewegen van Fox-IT. "Veel vormen van criminaliteit hebben vandaag de dag een digitale component", zegt hij. "Omdat ons hele leven steeds meer online plaatsvindt, verplaatst ook de criminaliteit zich naar de digitale wereld."

Volgens hem maakt de politie wel stappen in de aanpak, maar gaat het niet snel genoeg. "We digitaliseren supersnel, dat kan de opsporing niet altijd bijbenen. Er is voornamelijk een gebrek aan capaciteit, aan mensen met de juiste deskundigheid bij de politie."

Volgens Van Toorenburg moet het terrein van de rapporteur heel breed zijn. "We hebben het over phishing-e-mail, maar ook over de oplichting van Rijksmuseum Twenthe of bij Wehkamp." De Tweede Kamer stemt dinsdag over het plan.