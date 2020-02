An Rook moet haar huurhuis uit: 'Wij zijn niet goed genoeg'

In de Rotterdamse volkswijk Tweebosbuurt worden, als het aan woningbouwvereniging Vestia en de gemeente ligt, 535 sociale huurwoningen gebouwd. "Er mogen best een paar yuppen bij, maar ga nou niet eerst alle oude bewoners wegjagen. Die hebben ook recht om hier te wonen", zegt bewoner An Rook. Vestia en de gemeente Rotterdam willen haar woning slopen. "Ze willen me hier gewoon weg hebben."

Ook aan de andere kant van de Maas dreigen mensen hun sociale huurhuis kwijt te raken. Het woonblok van Anna Hermanns en Klaas Postmus in Bergpolder moet op de schop. "Het worden woningen voor een of twee personen", vertelt Anna. Dat is slecht nieuws voor het koppel, want ze hebben twee dochters.

Woonbeleid

In Rotterdam moeten in 2030 zo'n 30.000 nieuwe woningen zijn gebouwd. Daar staat tegenover dat ruim 16.000 woningen in de sociale sector moeten verdwijnen. Volgens de gemeente past de woningvoorraad dan beter bij de bevolkingssamenstelling. Niet alleen in Rotterdam moeten sociale huurwoningen plat om duurdere woningen te bouwen. Ook in steden als Amsterdam, Utrecht en Tilburg is dat al gebeurd. En afgelopen week werd duidelijk dat in Nijmegen volkswijk Jerusalem wordt gesloopt.