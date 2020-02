Nijmeegse volkswijk Jerusalem tegen de vlakte

De volkswijk Jerusalem in Nijmegen gaat tegen de vlakte. Hoewel een aantal bewoners zeer gehecht is aan de wijk, heeft meer dan 70 procent van hen ingestemd met de sloop van de 220 woningen.

"Het slopen van woningen, waar mensen soms al generaties lang wonen, heeft veel impact", reageert Ronald Leushuis van woningbouwvereniging Talis bij Omroep Gelderland. Toch noemt hij sloop onvermijdelijk. De huizen zijn sterk verouderd.

Ze werden na de oorlog opgetrokken uit beton waarin het puin van de gebombardeerde binnenstad van Nijmegen zat, met geld vanuit de Marshallhulp. Renovatie was volgens de woningbouwvereniging geen haalbare kaart. Nieuwbouw zou de "enig juiste, betaalbare optie" zijn.

Een deel van de bewoners is het daar niet mee eens. "In ene keer komen ze je even vertellen dat je huis wordt gesloopt", zegt Jan van Maassen. Hij woont al tientallen jaren in Jerusalem. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is, vind ik. Mijn huisje is gewoon een paleisje voor mij. En dan komen ze met dat op je dak, nou dan ontploft iemand, of niet?"

Rijen naoorlogse flats

"Het was echt een shock", vult buurvrouw Margreet de Vries aan. Maassen wijst naar de overkant van de straat, waar rijen naoorlogse flats staan. "Ik weet niet, maar de flats zijn in dezelfde tijd gebouwd als deze huizen, die worden gerenoveerd. En onze huizen worden gesloopt, want niet meer van deze tijd", zegt hij niet-begrijpend.

Van Maassen en De Vries maken zich ook zorgen over de huurverhoging. Nu betalen ze ongeveer 400 euro per maand, voor de nieuwbouw zijn ze 650 euro kwijt.

Toch, meldt woningbouwvereniging Talis, stemt bijna driekwart van de huurders nu in met de sloop- en nieuwbouwplannen. Omdat Talis vooraf zei dat de plannen alleen zouden doorgaan bij voldoende draagvlak onder de bewoners, kunnen de werkzaamheden dus van start. Volgend jaar begint de sloop.