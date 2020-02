Kamerleden kraken D66-plan om Afrikaanse arbeidsmigranten toe te laten

Het plan van D66 om arbeiders uit bijvoorbeeld Afrikaanse landen tijdelijk naar Nederland te halen, krijgt vrijwel geen bijval in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Groothuizen stelt voor om 'arbeidsmigranten' naar Nederland te laten overkomen en hen maximaal vier jaar hier te laten werken.

Volgens de regeringspartij snijdt het mes dan aan twee kanten: het zou werkgevers kunnen helpen de personeelstekorten op te lossen en het zou ook "gevaarlijke reizen met bootjes" kunnen voorkomen. Groothuizen denkt ook dat het makkelijker wordt om met landen afspraken te maken over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers als er tijdelijk mensen uit die landen in Nederland kunnen werken.

Naiëf en wereldvreemd

De meeste Kamerleden nemen in scherpe bewoordingen afstand van het plan. Kamerlid Becker van coalitiepartner VVD noemt het naïef en wereldvreemd. Ze vraagt zich af waarom mensen uit Tanzania of Nigeria geschikter zouden zijn om bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of de bouw aan de slag ter gaan dan Nederlandse werklozen. Bovendien is de VVD bang dat de betrokkenen na vier jaar in Nederland willen blijven.

CDA-Kamerlid Van Toorenburg zei dat eerst allerlei eerder gemaakte afspraken over vreemdelingen moeten worden uitgevoerd. Volgens haar maakt D66 de problemen alleen maar groter door "nog meer mensen naar Nederland te halen".

'Goedkope slavenhandel'

SP-Kamerlid Jasper van Dijk denkt dat D66 "gemakkelijk goedkope arbeid uit Afrika wil halen om de vergrijzende grachtengordel te gaan verzorgen". Hij voorziet ook verdringing van Nederlanders op de arbeidsmarkt.

PVV-woordvoerder Emiel van Dijk spreekt van "de eerste aanzet naar de vervanging van de Nederlandse bevolking". Hij noemt het "een Nederlanders hatend plan en een soort goedkope slavenhandel".

De PvdA vindt het voorstel ondoorzichtig en kortzichtig. Volgens Kamerlid Kuiken lossen we de problemen in Nederland niet op door een aantal Afrikanen naar Nederland te halen, die ook nog moeten worden opgeleid.

Taalbarrière

50Plus-leider Krol is bang dat door het plan goede mensen uit Afrika zullen vertrekken, die met hun kennis juist zouden kunnen bijdragen aan het opbouwen van hun eigen land. Ook Denk-Kamerlid Azarkan gebruikte het woord naïef: "Het draagvlak is zo'n beetje nul". SGP-leider Van der Staaij spreekt van een "retroplan en gastarbeiders 2.0" en Forum voor Democratie-woordvoerder Hiddema neemt het voorstel nauwelijks serieus.

Volgens GroenLinks-woordvoerder Van Ojik zitten er misschien wel positieve dingen aan het idee van D66, maar hij vindt dat de eerste zorg moet uitgaan naar vluchtelingen. "En het kabinet voert juist een beleid om het aantal asielzoekers zoveel mogelijk te bepreken. Hoe verhoudt zich dat tot het D66-plan?"

Staatssecretaris Broekers-Knol wilde in het debat nog niet inhoudelijk reageren, omdat ze het plan nog moet bestuderen. En ze verwees naar minister Koolmees, die over de arbeidsmarkt gaat. In een ander debat nam haar collega De Jonge van Volksgezondheid wel afstand van het D66-voorstel. Hij noemde het een verkeerde keus en wees daarbij bijvoorbeeld op de taalbarrière, die vooral in de zorg een probleem kan zijn.