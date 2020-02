D66: haal arbeiders tijdelijk uit Afrika

D66 wil tijdelijk migranten uit Afrikaanse landen laten overkomen om in Nederland te werken. Volgens de regeringspartij helpt dat om het personeelstekort in bijvoorbeeld de zorg tegen te gaan en kan het tegelijkertijd een oplossing bieden voor bootvluchtelingen op de Middellandse Zee.

Kamerlid Groothuizen stelt voor aan de "tijdelijke arbeidsmigratie" een maximumtermijn te koppelen van vier jaar. Daarna moeten de betrokkenen terug. Volgens hem is vier jaar lang genoeg voor werkgevers om de investering terug te verdienen, maar tegelijk niet lang genoeg voor werknemers om helemaal geworteld te raken. "Een duidelijke einddatum biedt arbeidsmigranten helderheid", voegt hij eraan toe.

Veel vraag naar tijdelijke krachten

D66 vindt dat "conservatieve politici over elkaar heen buitelen in het verspreiden van angstbeelden over migratie, zonder daarbij met oplossingen te komen". Volgens Groothuizen staat Nederland te springen om tijdelijke arbeidskrachten: "Op dit moment zijn er 264.000 open vacatures die Nederlanders niet vervullen."

Groothuizen ziet in zijn plan vooral een rol voor buitenlandse vakmensen met een middelbare beroepsopleiding. Hij benadrukt dat legale migratieroutes ook kunnen verhinderen dat mensen een gevaarlijke reis ondernemen. D66 wil van te voren met de landen van herkomst afspraken maken over het terugnemen van hun burgers.

D66 wijst er ook op dat de Europese Commissie de lidstaten heeft opgeroepen zich aan te melden voor experimenten met tijdelijke visa voor arbeidsmigranten. Een aantal landen heeft zich daarvoor al opgegeven. Groothuizen vraagt het kabinet dat ook zo snel mogelijk te doen.