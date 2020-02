OM blundert weer met foto's kroongetuige

Voor de derde keer heeft het Openbaar Ministerie foto's van kroongetuige Nabil B. in het strafdossier van de Marengo-zaak gestopt. Dat dossier is verstrekt aan de rechtbank en de verdediging in de zaak.

De fout is volgens het OM gemaakt bij het samenstellen van een digitaal bestand. Het gaat om dezelfde foto's die eerder ook al in het dossier terecht zijn gekomen.

Het Openbaar Ministerie heeft aan de rechtbank en de verdediging gevraagd of zij de cd-rom kunnen teruggeven in ruil voor een exemplaar waar de foto's niet in staan.

Het Landelijk Parket van het OM neemt de fout hoog op en onderzoekt de zaak. "De gang van zaken maakt het noodzakelijk de werkwijze rond het samenstellen van (digitale) strafdossiers opnieuw tegen het licht te houden en aan te passen", schrijft het parket in een verklaring.

Marengo

In het Marengo-proces staan zestien verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. Hoofdverdachte is de in december in Dubai aangehouden Ridouan Taghi.

Nabil B. is kroongetuige in de zaak. Hij zit in een getuigenbeschermingsprogramma. Een week nadat bekend was geworden dat hij verklaringen had afgelegd, werd een broer van hem vermoord. In september is een van zijn advocaten, Derk Wiersum, geliquideerd.