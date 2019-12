OM maakt dezelfde misser met verspreiden foto kroongetuige Nabil B.

Het Openbaar Ministerie is opnieuw in de fout gegaan met een foto van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Voor de tweede keer dit jaar blijkt een foto in het dossier te zijn opgenomen.

Het is een menselijke fout, zegt het OM. Het heeft aan alle procespartijen excuses aangeboden. Ze hebben het verzoek gekregen om de cd-rom waarop de foto staat in te ruilen voor een 'schoon' exemplaar, zegt een woordvoerder.

In het Marengo-proces staan zestien verdachten terecht voor verschillende moorden en pogingen tot moord. Hoofdverdachte is de deze maand aangehouden Ridouan Taghi. Nabil B. is een kroongetuige in deze zaak. Een week nadat bekend was gemaakt dat hij belastende verklaringen over de organisatie van Taghi had afgelegd, werd een onschuldige broer van B. vermoord. In september volgde de moord op advocaat Derk Wiersum, zijn advocaat.

B. zit in een getuigenbeschermingsprogramma. Ook in april van dit jaar bleek dat het OM zijn foto per vergissing aan het strafdossier had toegevoegd. Ook toen werd een terugroepactie in gang gezet.