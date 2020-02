Zomercarnaval Rotterdam dit jaar veel kleiner vanwege ruimtegebrek

Rotterdam Unlimited, het festival rondom het Rotterdamse Zomercarnaval, zal dit jaar veel kleiner zijn dan anders. Er treden geen bekende artiesten op. Daarnaast zijn er geen openluchtpodia of een festivalmarkt. Ook de Battle of Drums gaat niet door. Er is wel een straatparade.

"We hebben al een paar jaar te maken met de verbouwing rond de Coolsingel", zegt organisator Guus Dutrieux tegen de regionale omroep Rijnmond. Er ligt een vrij groot gebied overhoop. "Elk jaar weer proberen we met passen en meten toch alles uit te voeren, maar we hebben dit jaar haast geen ruimte over voor publiek en podia. Toen hebben we moeten besluiten dat we het een jaartje wat bescheidener doen."

Half miljoen mensen

Er is nog wel gekeken naar alternatieve plekken, maar die zijn er eigenlijk niet. "We moeten ruim een half miljoen mensen kwijt. Het is niet te doen. Echt alleen het gebied rondom de Coolsingel is geschikt."

Een locatie buiten het centrum van de stad zag de organisatie niet zitten. "Het evenement hoort in het centrum thuis. Ik ben bang dat als je naar Rotterdam-Zuid gaat, dat het evenement niet goed tot z'n recht komt."

35ste editie

Dit jaar is de 35ste editie van het Zomercarnaval. De organisator belooft dat Rotterdam Unlimited in 2021 weer net zo groot zal zijn als anders.

Er wordt nog wel gezocht naar een loods voor de bouw van de praalwagens. Vorig jaar was het ook lange tijd spannend of er wel een plek zou worden gevonden om de praalwagens op te maken. Uiteindelijk lukte het; er werd een loods gevonden in het Botlekgebied.