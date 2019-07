Zomercarnaval Rotterdam kan ondanks problemen toch doorgaan

Het was de afgelopen tijd even spannend of het ging lukken: een geschikte loods vinden voor het opmaken van de praalwagens voor het Rotterdamse Zomercarnaval, later deze maand. Maar het is gelukt: in een loods in het Botlekgebied mag aan de wagens worden gewerkt.

"Het Zomercarnaval is inderdaad gered", zegt een opgeluchte Guus Dutrieux van Ducos, de organisatie van het Zomercarnaval tegen RTV Rijnmond. "De inkt van het contract is nog niet opgedroogd."

Vorig jaar werd ook al pas op het allerlaatste moment een loods gevonden. Volgens Dutrieux kost de zoektocht naar een loods elk jaar veel tijd en telkens is het weer spannend of het lukt. "Veel loodsen worden omgevormd tot woningen, dus veel van die ruimtes verdwijnen."

Loodsen in Dordrecht en Rijswijk

Dit jaar keek de organisatie zelfs al naar loodsen in Dordrecht en Rijswijk. Toen kwam er ineens een loods in het Botlekgebied voorbij. "Dat is ook nog wel een aardig stuk rijden, maar het kan wel. We worden begeleid naar de Blaak en na afloop gaan we weer onder begeleiding terug naar de loods."

Zonder loods geen parade. Want buiten kan niet aan de wagens worden gewerkt, zegt Dutrieux. "Of het moet ineens gegarandeerd zes of zeven weken stralend weer zijn."

De komende tijd zal dus hard worden gewerkt aan het optuigen van de wagens. Aan de stoet op 27 juli doen zo'n zestig à zeventig wagens mee. Er zitten naast praalwagens ook muziekwagens en sponsorwagens tussen. Welke route de voertuigen gaan rijden moet nog worden bepaald.