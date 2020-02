Duitse politiek in crisismodus: wat is er aan de hand?

Het stormt in de Duitse politiek. Eerst was er de ontzetting over het verbreken van het cordon sanitaire tegen de Alternative für Deutschland (AfD) in de deelstaat Thüringen. Daarna sloegen de vlammen over naar de hoofdstad, waar de grootste partij CDU in een crisis belandde. Voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer vertrekt en zal dus bondskanselier Merkel niet opvolgen. Wat is er aan de hand?

Nooit, maar dan nooit meer, zal extreemrechts een rol in de politiek spelen. Zoveel had Duitsland wel geleerd na het trauma van het nationaalsocialisme. Of toch niet? Dat vragen veel Duitsers zich nu af.

Vorige week kozen de CDU en de liberale FDP een nieuwe minister-president met hulp van de rechts-populistische AfD. Die partij ligt in Duitsland geregeld onder vuur.

Zo hebben sommige partijleden van de Thüringse AfD banden met neonazi's. De flankbeweging Der Flügel wordt in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten en hun leider Björn Höcke noemde het Holocaust-monument in Berlijn een "symbool van schande". Hij keurt de herdenkingscultuur in het land af en wil dat Duitsers weer trots zijn op hun geschiedenis.

De samenwerking is extra gevoelig omdat in Thüringen de nazi's negentig jaar geleden hun eerste politieke successen boekten door de destijds gevestigde partijen te steunen.

Vanwege de ophef legde Thomas Kemmerich kort na aantreden zijn functie als minister-president alweer neer. In een persconferentie benadrukte Kemmerich dat hij niet wil samenwerken met de AfD: