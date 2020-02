Italiaanse senaat maakt vervolging oud-minister Salvini mogelijk

Italiaanse senatoren hebben in een stemming de immuniteit opgeheven van Matteo Salvini, de leider van de anti-immigratiepartij Lega. Daardoor kan hij nu worden vervolgd voor vrijheidsberoving, omdat hij in 2018 migranten op zee heeft laten vasthouden.

Salvini was tot nu toe onschendbaar als voormalig kabinetslid: hij was minister van Buitenlandse Zaken van juni 2018 totdat vorig jaar het kabinet viel. In die functie liet hij anderhalf jaar geleden 177 migranten dagenlang vasthouden op een schip van de Italiaanse kustwacht, dat de migranten had opgepikt.

Salvini wilde bereiken dat de andere Europese landen de migranten zouden opvangen. Een aantal migranten met medische problemen en de alleenreizende minderjarigen mochten van boord, maar 116 mensen zaten bijna een week opgesloten op het schip. Pas toen een aantal landen zich bereid had verklaard hen op te vangen, mochten ze aan land. Volgens Europese regels mogen asielzoekers niet langer dan achtenveertig uur worden vastgehouden.

Ontvoering en machtsmisbruik

De aanklager in Catania wil Salvini daarom aanklagen wegens ontvoering en machtsmisbruik. Dat kon niet zolang hij immuniteit genoot. Bij degenen die voor opheffing stemden, waren ook leden van de Vijfsterrenbeweging. Met hen zat Salvini destijds in de regering.

Wanneer het proces zou moeten beginnen is nog onduidelijk, maar Salvini kan bij een veroordeling tot vijftien jaar gevangenisstraf krijgen. En ook als de straf lager uitvalt, heeft dat consequenties. Salvini kan dan een aantal jaren geen publieke functies uitoefenen en dus bijvoorbeeld geen premier worden.