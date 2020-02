'Wachten op fout van afzender', de jacht op de persoon achter bombrieven

De politie wil snel meer details over de envelop bekendmaken. "Want het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen zo'n brief kunnen herkennen en dat wij gebeld worden voordat de brief wordt opengemaakt." Vanochtend ontploften brieven met explosieven bij een postsorteercentrum van ABN Amro in Amsterdam en bij een vestiging van het bedrijf Ricoh in Kerkrade. Niemand raakte gewond.

Dat de verzender van de brieven na een maand weer actief is kan verschillende redenen hebben, zegt Jasper van der Kemp, criminoloog aan de Vrije Universiteit. "Misschien heeft hij afgewacht of de politie hem op het spoor is, maar het het kan net zo goed met de persoonlijke grillen van de dader te maken hebben. Daar kan je achteraf wat over zeggen."