Dino-voorouder van de tyrannosaurus rex ontdekt in Canada

De nieuwe soort is daarmee kleiner dan de T. rex, die ongeveer 14 miljoen jaar later leefde. "De tyrannosaurus die we allemaal kennen leefde 66 miljoen jaar geleden. Dat was een beest van 12 meter", zegt Schulp. "Wat we zien is dat ze in de jaren steeds groter werden. En de voorpootjes werden juist steeds kleiner."

Gat van 20 miljoen jaar

De fossielen betroffen slechts enkele stukjes van de schedel. Maar die waren al zo bijzonder, dat er een hele wetenschappelijke studie aan is gewijd. Ieder detail hebben wetenschappers met bekende tyrannosaurussen vergeleken.

Volgens de wetenschappers is de ontdekking belangrijk, omdat het meer inzicht geeft in hoe de tyrannosaurussen evolueerden. "We hadden tot een paar jaar geleden een 20 million year gab", zegt Schulp. "Daar zat gewoon een hiaat van 20 miljoen jaar in onze kennis van de vroege evolutie van die beesten."