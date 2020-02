Schipper drugsboot 'dacht dat ze medicijnen wilden maken'

In Breda is de rechtszaak tegen een schipper uit Breda en drie Mexicanen begonnen die worden verdacht van het produceren van crystal meth op een binnenvaartschip in Moerdijk. Het was de eerste keer dat een drijvend drugslab is gevonden in Nederland. De Mexicanen hebben mogelijk banden met beruchte Mexicaanse drugskartels.

Als eerste wordt schipper B. gehoord. Hij vertelt dat hij in Amsterdam is aangesproken door twee mensen die wel iets op zijn schip wilden gaan doen. "Hij dacht dat ze medicijnen wilden maken op zijn schip en heeft daar toen toestemming voor gegeven", zegt verslaggever Marc-Robin Visscher in Nieuws en Co op Radio 1.