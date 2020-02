Nederland kwam met plan om Julio Poch in Spanje op te pakken

Het idee om Transavia-piloot Julio Poch in 2009 in Spanje aan te houden en daarvandaan uit te leveren aan Argentinië, kwam van een medewerker van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat dat blijkt uit een document, dat onlangs boven tafel is gekomen.

Argentinië, dat een internationaal arrestatiebevel had uitgevaardigd, wilde graag dat Nederland de piloot zou uitleveren. Maar dat kon niet, omdat Poch naast de Argentijnse, ook de Nederlandse nationaliteit had. Nederland levert geen onderdanen uit aan Argentinië.

Expliciet gesuggereerd

Tijdens een bijeenkomst met de Argentijnse autoriteiten in 2008 in Amstelveen suggereerde de medewerker van het Nederlandse OM "expliciet de mogelijkheid om de heer Poch aan te houden in een derde land", schrijft Grapperhaus nu aan de Kamer. Uiteindelijk werd hij in Spanje gearresteerd toen hij uit een Transavia-toestel stapte dat hij had bestuurd. Spanje heeft wel een uitleveringsverdrag met Argentinië.

Lang hield het kabinet vol dat Nederland slechts zijdelings betrokken was bij de uitlevering van Poch aan Argentinië. Er zouden alleen gesprekken zijn gevoerd over samenwerking bij de opsporing. Maar afgelopen zomer gaf Grapperhaus toe dat Nederlandse politiemensen in 2008 tijdens een bezoek aan Argentinië al over de mogelijkheden van uitlevering hebben gesproken.

Kort na zijn vrijspraak in 2017 liet Poch al weten dat hij een excuus van Nederland fijn zou vinden: