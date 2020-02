Oscarverrassing Parasite is 'vermakelijk, met diepere laag over klassenstrijd'

"Ik had er niet op durven hopen." Dat zegt filmjournalist Hedwig van Driel bij Cine over de winst van Parasite bij de Oscars afgelopen nacht. De Zuid-Koreaanse film was zes keer genomineerd en verzilverde er vier, waaronder die voor Beste Film en Beste Regisseur. Nooit eerder won een niet-Engelstalige film de prijs voor Beste Film.

Ongeloof is ook wat je terug ziet in de Zuid-Koreaanse kranten. 'Kun je geloven dat Parasite de prijs voor Beste Film heeft gewonnen?' kopt Chosun Ilbo, de grootste krant van het land.

President Moon Jae-in heeft regisseur Bong Joon-ho gefeliciteerd en bedankt, omdat hij "onze mensen trots maakt en moed geeft in een periode waarin we het hoofd bieden aan grote problemen".

Infiltreren

Parasite is een zwarte komedie. Ki-woo, zoon in het straatarme gezin Park, gaat bijles geven aan de dochter van steenrijke ouders. Het aantrekkelijke loon is reden voor de familie Kim om te infiltreren in het rijke gezin. Daarmee denken ze hun eigen positie te verbeteren, maar het loopt anders dan gehoopt.

Het onderwerp speelt

Aan drie filmjournalisten legden we de vraag voor waarom deze film heeft gewonnen. Omar Larabi die onder meer schrijft voor de Filmkrant vond het zelf niet de beste film van het afgelopen jaar, maar is blij met de winst.

Amerikanen hebben een grote voorkeur voor Engelstalige films, zonder ondertiteling dus. "Wie weet worden de bioscoopbezoekers in de VS wat dit betreft een keer volwassen", aldus Larabi. Vorige maand zei regisseur Bong Joon-ho nadat hij de Gouden Palm had gewonnen, dat "als je eenmaal de kleine barrière van de ondertiteling genomen hebt er een wereld van geweldige films voor je opengaat".

Volgens Larabi is regisseur Bong Joon-ho een filmmaker die grote films maakt, die goed worden bekeken in het buitenland, zoals Memories of Murder en Snowpiercer. Hij vindt dat in Parasite goed wordt geacteerd door ervaren acteurs en jonge talenten. Ook noemt hij het een antikapitalistische film die goed aansluit bij de belangstelling van Amerikaanse bioscoopbezoekers. Larabi: "Dat onderwerp speelt daar."