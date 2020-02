Nieuwe zet in economisch 'actie-reactie-spel' Israël en Palestijnen

Zowel de veehouders in Israël als de Palestijnse landbouwers hebben veel last van de blokkades over en weer. "Na de Palestijnse importstop gingen Israëlische kalverboeren met hun vee naar het huis van Defensieminister Naftali Bennett, om daar het gras kaal te vreten. Dat konden ze zelf niet meer betalen, zeiden ze."

Maar vooral voor de Palestijnse economie zal de Israëlische blokkade van de landbouwexport hard aankomen, verwacht Brock. "Veel Palestijnen werken in de landbouw en fruit is hun belangrijkste exportproduct. Vooral naar Israël, maar ook naar andere landen in de regio. Denk aan citrusvruchten, dadels en vijgen. En ook hun olijfolie mogen ze nu niet exporteren."

Hoogopgelopen spanningen

Wanneer de handelsruzie eindigt, is moeilijk te zeggen, zegt Brock. "Er kan altijd een volgende stap volgen. Terwijl de twee economieën ondanks het conflict wel erg met elkaar verweven zijn. Voor de Palestijnen speelt die landbouwexport een belangrijke rol, voor Israël geldt dat zij voor een groot deel leunen op het werk van Palestijnse arbeidskrachten. Die verrichten jaarlijks veel werk in het land."

De economische strijd speelt zich af tegen het decor van een toch al gespannen relatie tussen Israël en de Palestijnen. Na de presentatie van het plan van president Trump om hun conflict te beëindigen liepen de spanningen in de regio juist hoog op. De Palestijnen wezen het plan direct af, omdat ze vinden dat de voorstellen van Trump sterk in het voordeel zijn van Israël.

Vorige week werden bij confrontaties met het Israëlische leger vier Palestijnen gedood. Ook vielen bij aanslagen door Palestijnen op Israëlische ordetroepen in totaal meer dan tien gewonden. Een van de aanslagplegers werd gedood.