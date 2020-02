Ouders vermoorde Drent verhogen tipgeld naar 100.000 euro

De ouders van de in 2017 vermoorde Ralf Meinema verhogen de beloning voor de gouden tip in de zaak tot 100.000 euro. Dat zeggen ze in De Telegraaf.

De 31-jarige Drentse boerenzoon werd in maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. De wagen hing half in een kanaal vlak bij zijn woonplaats Klazienaveen. Meinema bleek met extreem geweld te zijn doodgeslagen.

De zaak is nooit opgelost. Er werden twee mannen opgepakt, maar die werden wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Ze zijn nog wel verdachten in de zaak.

Forse verhoging

Het Openbaar Ministerie heeft voor de gouden tip een beloning uitgeloofd van 15.000 euro. Eerder verhoogden de ouders die al tot 50.000 euro, en daar doen ze nu nog eens 50.000 euro bij. Ze hopen dat dat mensen ertoe beweegt het stilzwijgen te doorbreken.

"Er waren meerdere mensen betrokken bij de moord en het vervoer van zijn lichaam", zegt Meinema's moeder in De Telegraaf. "Dat zegt de politie ook. Ze delen een geheim. Het wordt tijd dat ze dat nu ook met de politie of ons delen."