Ouders verhogen tipgeld kofferbakmoord bij Coevorden met 50.000 euro

Het tipgeld voor het oplossen van de kofferbakmoord, vorig jaar bij Coevorden, is door de ouders van het slachtoffer verhoogd naar 65.000 euro. Het OM had in februari 15.000 euro in het vooruitzicht gesteld. De ouders van de omgebrachte Ralf Meinema leggen daar nu 50.000 euro bij, zeiden ze tegen het Dagblad van het Noorden.

Vorig jaar maart werd Ralf Meinema (31) dood gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. "We zijn ruim zestien maanden verder en de daders lopen nog steeds vrij rond. Dat kunnen wij niet verkroppen. Het duurt ons te lang en daarom loven we zelf een beloning van 50.000 euro uit", zei moeder Ingrid Meinema tegen de krant.

De politie tast nog in het duister over het motief voor de moord. Meinema had geen crimineel verleden. In februari werd een verdachte opgepakt, maar die kwam wegens gebrek aan bewijs vrij.