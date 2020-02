Sinn Fein eist in Ierland plek op aan de onderhandelingstafel

Sinn Fein eist in Ierland een plek aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe regering. De partij, de voormalige tak van terreurgroep IRA, haalde bij de verkiezingen van gisteren zo'n 22 procent van de stemmen. Dat is ongeveer net zoveel als de conservatieven van Fianna Fáil en de christendemocraten van Fine Gael.

Die laatste twee geven al sinds de onafhankelijkheid in 1921 de toon aan in de Ierse politiek. De partijen hebben uitgesloten de macht te delen met Sinn Fein. Door de grote winst die Sinn Fein heeft geboekt, vindt partijleider Mary Lou McDonald dat de anderen niet meer om haar heen kunnen. Ze noemt het ondemocratisch om een partij die zoveel kiezers vertegenwoordigt uit te sluiten.

Jongere stem naar Sinn Fein

Ierland is de afgelopen tien jaar economisch opgekrabbeld, maar een grote groep profiteert daar niet van. Het aantal daklozen is de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd, in Dublin zijn nauwelijks nog betaalbare woningen en de wachttijden in de zorg zijn flink opgelopen, zegt correspondent Tim de Wit.

Sinn Fein heeft een progressieve agenda. De partij is pro-immigratie en pro-Europese Unie. Dat zijn de belangrijkste redenen voor kiezers om op Sinn Fein te stemmen; het gaat dan vooral om de jongere generatie. De partij houdt ook vast aan het doel van een verenigd Ierland.

De definitieve uitslag van de parlementsverkiezingen volgt later. Als Sinn Fein de meeste stemmen haalt, zou dat een aardverschuiving betekenen, zegt Tim de Wit.