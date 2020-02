Nederland zet zich schrap voor storm Ciara

In het hele land geldt vandaag code oranje vanwege storm Ciara die in aantocht is. Vanwege de verwachte zware windstoten zijn sportwedstrijden en evenementen afgelast. In de ochtend kan het al hard gaan waaien, met windstoten tot 100 kilometer per uur. In de loop van de middag neemt de wind verder toe, met zeer zware windstoten. Het gaat ook flink regenen, met kans op onweer en hagel.

Er zijn verschillende maatregelen genomen vanwege de storm: vluchten en veerdiensten zijn geschrapt, voetbal- en hockeywedstrijden zijn afgelast. Op het spoor zijn voorlopig nog geen maatregelen genomen.

Door allerlei organisaties wordt er gewaarschuwd voor de storm. Staatsbosbeheer zegt dat je vanmiddag beter niet in het bos kan wandelen, Rijkswaterstaat raadt bestuurders af om met een caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan en het Rode Kruis adviseert om tuinmeubilair op te bergen, en spullen goed vast te zetten.

Ook luchtvaartmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk en België schrappen tientallen vluchten. Op Brussels Airport gaat het om vluchten die vanaf 17.00 uur vanaf Zaventem zouden vertrekken. De BBC meldt dat Londen Heathrow een aangepast vluchtschema heeft aangekondigd.