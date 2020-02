Mannen achter videoclip met zware wapens opgepakt in Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam twee mannen opgepakt die met zware wapens en messen optraden in een videoclip. De politie meldt niet om welke clip het gaat, maar heeft wel een afbeelding daaruit gedeeld. Die is afkomstig uit de clip Shooter 2.0 van de Rotterdamse rappers Qlas en Blacka. De clip is gistermiddag online gezet.

Agenten hebben gisteravond de woningen van de mannen doorzocht. Daarbij zijn geen wapens gevonden; wel is 300 euro aan vals geld in beslag genomen. Het duo wordt verdacht van verboden wapenbezit.

Verheerlijking

In de clip is drill rap te horen, een hiphop-subgenre waarbij volgens de politie "echt geweld op de loer ligt" en mensen worden bespot en bedreigd. "De verheerlijking van geweld, bedreigingen en het tonen van messen en vuurwapens alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, is onacceptabel", zegt chef Hans Vissers van de politie Rotterdam. "Vandaar ook dat we meteen in actie kwamen toen we deze video's onder ogen kregen."

De politie legt een verband tussen de raps en videoclips en de toename van steek- en schietincidenten. "We worden de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met het bezit van vuurwapens en messen en ook met het daadwerkelijk gebruik daarvan door, soms nog zeer jonge, jongeren. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met filmpjes die op internet verschijnen waarbij het bezit en gebruik van steek- en vuurwapens wordt verheerlijkt en tot normaal wordt verklaard."

NOS op 3 maakte vorig jaar deze video over steekpartijen met jonge jongens in Rotterdam. Ook Qlas en Blacka komen daarbij aan het woord: