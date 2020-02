Politie weet het nu zeker: Saïd R. is opgepakt in Colombia

Het staat nu honderd procent vast dat Saïd R. gisteren in de Colombiaanse miljoenenstad Medellín is opgepakt, meldt de politie. Gisteren werd de arrestatie van de veronderstelde rechterhand van Ridouan Taghi al gemeld, maar de politie moest hem nog wel officieel identificeren.

R. werd gisteren opgepakt bij een flatgebouw in de Colombiaanse stad door de lokale autoriteiten, met bijstand van de Amerikaanse anti-drugseenheid DEA en de FBI. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. R. probeerde nog te vluchten en raakte bij de politieactie lichtgewond.

De 47-jarige R. werd internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie gaat Colombia vragen om de uitlevering van R. De politie verwacht dat die procedure enige tijd in beslag neemt.

Betrokken bij liquidaties

Naar R. is lange tijd gezocht. Volgens de politie werd dat "dag en nacht" gedaan door zo'n honderd rechercheurs en specialisten.

De man is hoofdverdachte in het zogenoemde Marengo-liquidatieproces en gaf volgens politie en justitie de opdracht tot verschillende liquidaties. Hij zou een belangrijke tussenpersoon zijn geweest voor de moordopdrachten van de eerder gearresteerde Ridouan Taghi.

Moordmachine

In het hele Marengo-proces zitten nu 17 mensen vast, waarvan zestien in Nederland. Volgens politie en justitie komt in het strafdossier een beeld naar voren van een geoliede moordmachine. Ridouan Taghi werd in december in Dubai opgepakt. Hij wordt ook gezien als opdrachtgever voor de moord op advocaat Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B.

B. was eerder lid van de organisatie van Taghi, maar getuigt nu tegen hem. Eerder werd de B.'s onschuldige broer vermoord.

Na de arrestatie van Ridouan Taghi maakte Nieuwsuur deze video over R.: