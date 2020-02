Minder koperdiefstal, mede dankzij camouflagenetten en speurneuzen ProRail

Dat koperdieven professioneel te werk gaan, weet Patrick Melisse. Hij is incidentenbestrijder bij ProRail en probeert de dieven een stap voor te zijn. "Elke dag rijden we een surveillance op zoek naar sporen van koperdiefstal in voorbereiding." Zo zijn de incidentenbestrijders extra alert bij platgetrapt gras of kapot geknipte hekwerken. "Koperdieven zijn vaak al een keer wezen kijken voordat ze gaan knippen", zegt Melisse.

Als er genoeg aanwijzingen zijn voor een geplande diefstal, licht ProRail de politie in en komen incidentenbestrijders met extra bevoegdheden in actie. Melisse: "Ik heb weleens zeven nachten achter elkaar onder een camouflagenet gelegen zonder dat er iets gebeurde. Pas de achtste nacht hadden we prijs."

Melisse en zijn collega's moeten de dieven tijdens zo'n nacht op heterdaad betrappen. "We moeten wachten tot het koper is doorgeknipt, anders is het geen diefstal en kunnen we er niks mee."

Volgens Melisse loont het zeker om nachten op de loer te liggen: "Koperdiefstal veroorzaakt veel schade. Niet alleen op het spoor, maar ook maatschappelijk. Treinen die niet rijden, mensen die niet naar hun werk kunnen en goederen die stil staan. Ook dat is schade".

Koperdiefstal kan behoorlijk wat vertraging op het spoor veroorzaken: