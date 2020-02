Steeds meer doden door corona, 'het gaat hard, dat is zorgelijk'

Het aantal besmettingen en doden als gevolg van het coronavirus blijft oplopen. Ondertussen dreigt er wereldwijd een tekort aan beschermingsmiddelen. De zorgen nemen toe, met name over de verdere verspreiding van het virus. Een manier om die de kop in te drukken, is er nog niet.

Op dit moment is de voornaamste actie die tegen verspreiding van het virus ondernomen kan worden quarantaine. Mensen die in aanraking met het virus komen, worden in een aparte ruimte ondergebracht. Daar mogen ze pas uit als ze 'schoon' zijn. Naast het testen van antivirale middelen die al op de markt zijn voor andere virussen, zoals hiv-medicijn Kaletra, zijn er nu niet veel andere mogelijkheden, zegt viroloog Bart Haagmans van het Erasmus MC.

"De ontwikkeling van een vaccin gaat nog heel lang duren. Normaliter staat daar jaren voor. Er wordt nu geprobeerd dit terug te brengen naar een aantal maanden, maar het is de vraag of dat lukt. Dat is nog nooit gedaan." Het verdere verloop van de virusuitbraak vindt hij lastig te voorspellen.

De Chinese arts die als eerste alarm sloeg over het coronavirus en gisteren zelf overleed aan de gevolgen maakt veel los in China: