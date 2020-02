Dit weet jouw gemeente over loden waterleidingen

Over de enquête

Om de kennis over loden drinkwaterleidingen bij gemeenten in kaart te brengen, verstuurde de NOS een vragenlijst met 16 vragen naar alle 355 gemeenten in Nederland. 217 gemeenten (61 procent) stuurden de enquête tijdig ingevuld terug.

Veel gemeenten claimden in eerste instantie niet over voldoende kennis te beschikken om de enquête te beantwoorden en verwezen door naar de drinkwaterbedrijven. Deze bedrijven zijn echter enkel verantwoordelijk voor de waterleidingen tot aan de voordeur, alle leidingen in panden zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.