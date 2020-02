VVD en CDA praten met FVD over Brabantse coalitie

VVD en CDA in Noord-Brabant gaan proberen om met Forum voor Democratie een coalitie te vormen. De VVD laat in een verklaring weten gesprekken daarover te willen voeren.

Eerder deze week hadden de verkenners al gezegd dat dit de meest realistische optie was om tot een nieuwe coalitie te komen. Het CDA en FVD hadden al eerder gezegd deze weg te willen bewandelen.

De VVD heeft deze week al voorbereidende gesprekken gevoerd met de twee partijen. Ook is er gesproken met D66, GroenLinks, PvdA en SP. Daarna is door de VVD besloten om verder te praten over een rechtse coalitie.

De VVD wil met CDA en Forum voor Democratie om tafel omdat het de drie grootste partijen zijn. Die partijen hebben samen niet genoeg zetels voor een meerderheid, schrijft Omroep Brabant. Mogelijk worden er later nog meer partijen bij de gesprekken betrokken.

Brabant zit zonder provinciebestuur sinds het CDA de vorige coalitie liet vallen. De partij kon zich niet vinden in het voorgenomen stikstofbeleid. In december werd de samenwerking met VVD. PvdA, D66 en GroenLinks opgezegd. Het CDA heeft als voorwaarde voor een nieuwe coalitie dat de landbouw- en natuurparagraaf wordt herschreven.

Tot nu toe heeft Forum alleen een gedeputeerde in Limburg, zij het op persoonlijke titel.