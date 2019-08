CDA-minister De Jonge noemt coalitie met FvD onwaarschijnlijk

Vicepremier Hugo de Jonge noemt het onwaarschijnlijk dat het CDA in de toekomst gaat samenwerken met Forum voor Democratie in een kabinet. "Ik zie dat gewoon niet gebeuren", zegt hij in de politieke podcast Betrouwbare Bronnen van Jaap Jansen.

"De Ruslandflirt, de flirt met fout-rechts, dat maakt het wel erg moeilijk om met hem in een kabinet samen te werken", zegt De Jonge over partijleider Thierry Baudet van FvD. Vrijdagochtend voegde De Jonge toe dat hij samenwerking met de partij niet kan uitsluiten, maar dat hij die niet voor zich ziet. "Maar het speelt pas in 2021, als er verkiezingen zijn. Tot die tijd moeten we gewoon aan het werk."

Hij maakt in de podcast een vergelijking met de eerdere samenwerking van het CDA met de PVV in het kabinet-Rutte I. "Ze hadden een grote achterban en waren nog niet getest. Maar dat was geen succes, 'to put it mildly'. Dat moeten we niet nog een keer doen."

De Jonge wordt genoemd als mogelijke opvolger van Sybrand Buma als partijleider, net als minister Hoekstra van Financiƫn.