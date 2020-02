Een Tikkie voor een paar duppies; meer dan tienduizend per dag

Harde cijfers over wie de betaalverzoeken sturen zijn er niet. Universitair hoofddocent Niels van de Ven van de Tilburg Universiteit vermoedt dat het vooral jongeren zijn die er gebruik van maken.

"Ik zou het nooit doen, maar ik begrijp het wel. Voor sommige mensen is 2 euro meer waard. Als jij een 15-jarige bent en je past op voor 2,50 euro per uur dan is 2 euro toch wel een bedrag."

Een andere reden dat dit soort lage betaalverzoeken voorkomen, is dat mensen de kosten voor een uitgave over meer mensen willen verdelen. Van de Ven: "Als jij van vijf mensen 1 euro krijgt, dan gaat het toch om een bedrag van 5 euro. Dan is het een het sturen van een Tikkie de moeite waard maakt."

Het verschilt nogal wat voor mensen het minimumbedrag is om terug te vragen. Waar de een moeiteloos een bedrag van 80 cent terugvraagt, stuurt de ander pas een betaalverzoek als het om 25 euro gaat.