Trump: leider al-Qaida Arabisch schiereiland gedood

President Trump meldt dat het Amerikaanse leger een leider van terreurgroep al-Qaida heeft gedood. Bij een operatie in Jemen zou Qassim al-Rimi, de baas van de al-Qaida-afdeling voor het Arabische schiereiland zijn omgebracht.

Er kwamen de laatste dagen al berichten uit Jemen waarin gezegd werd dat Rimi bij een droneaanval was gedood, maar bevestigd werden die niet. Trump meldt niet wat voor soort anti-terreuroperatie tegen al-Qaida het was en of het om een aanval met een drone ging.

Buitensporig veel geweld

Rimi dook zondag nog op in een videoboodschap waarin hij namens al-Qaida een aanslag op de vliegbasis in Florida in december opeiste. Experts betwijfelden al of de video recent was opgenomen. Bij de aanslag kwamen drie mensen om. De dader was een 21-jarige man uit Saudi-Arabië die een militaire opleiding kreeg op de basis.

Volgens Trump heeft de al-Qaida-tak van Rimi, AQAP (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula) buitensporig veel geweld gebruikt tegen burgers in Jemen en mensen geïnspireerd om aanslagen te plegen tegen de VS. AQAP wordt gezien als een van de machtigste regionale afdelingen van al-Qaida.

De president zegt dat de terreurorganisatie aanzienlijk wordt verzwakt door de dood van Rimi. "Het brengt ons dichter bij het uitschakelen van groepen die een dreiging vormen voor onze veiligheid."