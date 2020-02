'Monsterstorm' Ciara komt eraan, de eerste storm met een naam

Aan zee komt het tot een zuidwesterstorm met windkracht 9 en in het westelijk Waddengebied groeit Ciara mogelijk uit tot een zware storm met windkracht 10. Volgens Verhoef vormen de windstoten het grootste gevaar. "Landinwaarts schiet de wind uit tot tussen de 90 en 110 km/uur, direct aan zee kan de wind uitschieters tussen 120 en 140 km/uur bereiken."

Problemen voor het verkeer

Met name de windstoten kunnen problemen veroorzaken in het verkeer. Takken en zelfs hele bomen kunnen op de weg en op het spoor vallen en ook vliegtuigen kunnen bij harde windstoten niet landen of opstijgen. Weerplaza raadt iedereen aan om om losse spullen rond het huis op te ruimen of uit de wind te zetten. En ook bouwbedrijven doen er volgens de weerdienst verstandig aan om bouwplaatsen morgen opgeruimd en windvast achter te laten zodat de wind geen grip kan krijgen op losse bouwmaterialen.

Het KNMI zal naar verwachting code oranje uitgeven, maar dat gebeurt op zijn vroegst 24 uur vantevoren. Als wordt ingeschat dat de overlast die de storm oplevert erg groot is kan ook worden opgeschaald naar code rood.

In de avond en nacht naar maandag blijft het waarschijnlijk nog onstuimig, maar gaan de scherpe kantjes er een beetje vanaf. Ook dinsdag en woensdag blijft het naar verwachting nog flink waaien.