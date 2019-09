Ook Nederlandse stormen krijgen namen, Atiyah en Dennis komen eraan

Stormen waarvoor code oranje of rood is afgegeven door het KNMI, krijgen vanaf nu een naam. Uit onderzoek is gebleken dat het publiek sneller onthoudt wat er gaande is als een storm een naam krijgt.

De namenlijst is samengesteld door de Britse, Ierse en Nederlandse weerdiensten en bevat dus ook Nederlandse namen, zoals Gerda, Jan en Piet. De namen zijn gekozen uit een lijst met duizenden suggesties die afgelopen zomer zijn ingezonden.

Namen geven aan weerfenomenen is ooit begonnen bij orkanen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de orkaan Dorian die vooral op de Bahama's grote schade aanrichtte.

Nationale grenzen

"Stormen beperken zich niet tot nationale grenzen en daarom is het logisch om zulke extreme weersomstandigheden namen te geven", zegt KNMI-directeur Gerard van der Steenhoven. "Omdat veel mensen tussen onze landen reizen, maakt het gebruik van namen het een stuk eenvoudiger om de gevaren van een groot stormsysteem in te schatten."

Door de naamgeving is het makkelijker om het publiek van duidelijke en consistente berichtgeving te voorzien, zegt het KNMI. Daardoor kan sneller actie worden ondernomen en kan schade worden voorkomen.

De volledige namenlijst voor dit stormseizoen is: Atiyah, Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Roisin, Samir, Tara, Vince en Willow.