Minister-president Duitse deelstaat Thüringen legt functie na dag alweer neer

Thomas Kemmerich van de Duitse liberale FDP heeft zijn functie als minister-president van de deelstaat Thüringen alweer neergelegd. Gisteren werd de 54-jarige Kemmerich met steun van de rechtse AfD verkozen, tot ontsteltenis van veel Duitsers.

Kemmerich heeft met zijn collega's van de FDP ontbinding van het parlement aangevraagd. De partij wil dat er nieuwe regioverkiezingen komen.

Gisteren werd in het deelstaatparlement in Thüringen de nieuwe minister-president gekozen. De verwachting was dat de zittende regeringschef van Die Linke, Bodo Ramelow, herkozen zou worden. Maar in een derde stemronde won verrassend de liberale FDP-kandidaat, omdat hij de stemmen van de CDU en de hele AfD-fractie kreeg. De AfD had ook een eigen kandidaat ingebracht, maar die kreeg nul stemmen.