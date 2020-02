Drie 'brexitzetels' Europees Parlement gaan naar PVV, VVD en ex-lid Forum

De drie zetels in het Europees Parlement die Nederland extra krijgt na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk gaan naar de PVV, de VVD en de nieuwe partij GO van ex-Forum voor Democratielid Henk Otten.

Een van de zetels is voor PVV'er en oud-Europarlementariër Marcel de Graaff. Hierdoor komt de PVV na een verkiezingsnederlaag toch weer in het Europees Parlement. De tweede zetel is voor Bart Groothuis van de VVD. De VVD had al vier zetels.

Stoelendans

Formeel gaat de derde zetel naar Eerste Kamerlid Dorien Rookmaker, die bij de Europese verkiezingen op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie stond. Maar Rookmaker maakte vorig jaar bekend dat zij de overstap maakte naar Otten, die ook in de Eerste Kamer zit. Otten werd na onenigheid met FvD-leider Baudet geroyeerd.

De kwestie levert een ingewikkelde stoelendans op. Rookmaker accepteert haar zetel, waardoor zij moet vertrekken als Eerste Kamerlid. Een combinatie van deze functies is niet toegestaan. Haar zetel gaat terug naar Forum voor Democratie, te weten Tweede Kamerlid Theo Hiddema.

Hiddema, Hermans, Baljeu

De kans dat Hiddema daadwerkelijk naar de Eerste Kamer gaat wordt klein geacht, omdat zijn Tweede Kamerzetel dan ingenomen kan worden door Henk Otten. Als Hiddema, die met voorkeursstemmen was gekozen, niet naar de Eerste Kamer wil, dan is de eerstvolgende FvD-kandidaat Otto Hermans.

Als Hermans ook niet wil, dan is de eerstvolgende Robert Baljeu. Die was namens FvD lid van de Provinciale Staten Noord-Holland, maar is inmiddels overgestapt naar de partij van Otten.

De drie nieuwkomers in het Europees Parlement hebben tien dagen de tijd om aan te geven of ze hun zetel ook daadwerkelijk willen innemen.