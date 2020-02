Minister roept iedereen op: niet discrimineren om coronavirus

Minister Bruins voor Medische Zorg vindt het verschrikkelijk dat mensen met een Aziatisch uiterlijk worden gediscrimineerd vanwege het coronavirus. Hij deed in de Tweede Kamer een oproep aan iedereen om hiertegen op te staan.

Bruins reageerde op vragen van onder anderen GroenLinks-Kamerlid Ellemeet. Zij zei dat mensen met Aziatisch uiterlijk op grote schaal worden gediscrimineerd. Ze hoorde bijvoorbeeld van een meisje dat mensen in de tram hun trui over hun mond trokken toen ze haar zagen.

Ellemeet vroeg de minister of hij zich hierover duidelijk wil uitspreken. Bruins zei hierop dat hij dit de komende dagen nog verschillende keren wil doen, ook buiten de Tweede Kamer.

Keukenhof

De minister zei dat hij het er zeer mee eens is dat dit niet bij een fatsoenlijke samenleving hoort. "Mensen discrimineren gaat niet aan. We moeten ervoor zorgen dat het niet optreedt. Daar hebben wij allemaal een rol in."

Bruins is niet van plan om evenementen en attracties te sluiten die veel Chinese toeristen trekken, zoals de Keukenhof. De PVV wilde weten of dit verstandig zou zijn. De minister vindt het overbodig, omdat het risico dat mensen in de Keukenhof worden besmet heel klein is. Bovendien werkt zo'n maatregel discriminerend en stigmatiserend, zei hij.