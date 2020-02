Molens in Zeeland staan stil voor vogels en dat kost 15.000 euro per maand

Windpark Krammer in Zeeland is voor zover bekend het eerste park in Nederland dat actief molens stilzet om te voorkomen dat vogels door de wieken worden geraakt. Het park ligt bij de Krammersluizen te midden van de Grevelingen, de Oosterschelde en het Krammer-Volkerak, alle drie natuurgebieden.

De 34 windmolens zijn uitgerust met camera's, microfoons en speakers. Het park draait ruim een jaar en is per maand zo'n 15.000 euro kwijt aan het stilzetten van de windmolens. "Dat is een behoorlijk bedrag. Maar we willen graag dat de vogels, en met name de grote zeearenden, hier blijven vliegen", zegt projectmanager Gijs van Hout van het windpark tegen Omroep Zeeland.

Zeearend

Het systeem is in eerste instantie ontwikkeld om botsingen te voorkomen met de zeldzame zeearenden in het Krammer-Volkerak. Maar het werkt ook voor roofvogels en andere grote vogels als de lepelaar, kraanvogel en grote zilverreiger.

"We vinden hier wel dode vogels, maar niet veel", zegt ecoloog Roland-Jan Buijs, die betrokken was bij de bouw van het park. "De tip van de turbinebladen hangt 60 meter boven de grond. Dat is bewust gedaan. De meeste vogels vliegen op 20 tot 35 meter, dus gaan daar onderdoor. Maar grote roofvogels zoals de zeearend kijken vooral naar beneden en daar is dit waarschuwingssysteem voor bedacht."

Het afgelopen jaar werden zo'n twintig dode vogels bij de molens gevonden. Dat waren vooral meeuwen en eenden. "Het kunnen er meer zijn, omdat er misschien ook vogels in het water terechtkomen en die vinden we dan niet. Toch is het met 34 molens niet veel", aldus Buijs.

De camera's aan de molens 'kijken' 360 graden rond. Komt er een vogel binnen een straal van 600 meter, dan schakelen de molens zichzelf tijdelijk uit. Zolang de vogel binnen de 600 meter blijft, staan de rotorbladen stil. Daarna duurt het zeven tot tien minuten voordat ze weer draaien. Volgens projectleider Van Hout gebeurt dat vrijwel dagelijks.