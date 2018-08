Nieuwe radar moet levens trekvogels redden van windmolens

Uiteindelijk is het de bedoeling om met al deze informatie te voorspellen wanneer er een zwerm vogels aankomt. Ze komen 's nachts, in het donker dus, over zee aan en willen op het vasteland landen, legt onderzoeker Willem Bouten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) uit.

De UvA heeft een voorspelmodel ontwikkeld, vergelijkbaar met de buienradar voor regen. Daarmee moet vogeltrek twee dagen vooraf te voorspellen zijn. "De windmolens kunnen dan stilgezet worden en op die manier zijn er minder vogelslachtoffers dan wanneer ze door zouden draaien", zegt Willem Bouten.

Licht uit in Italiƫ

Het is belangrijk om de vogeltrek accuraat te voorspellen, omdat een compleet windpark abrupt stilleggen grote gevolgen kan hebben voor de stroomvoorziening. "Het Europese elektriciteitsnet is eigenlijk een systeem zonder buffers", zegt Bouten. "Stroom gaat er aan ene kant in en aan de andere kant uit. Het kan daarom zo zijn dat als je in de Eemshaven de windmolens uitzet, in Italiƫ het licht uit kan gaan."

De radar wordt dit najaar getest. Het is de bedoeling de radar halverwege 2020 te gaan gebruiken.