ING maakt 4,8 miljard winst; klanten blijven spaargeld brengen

De grootste bank van Nederland, ING, heeft de winst afgelopen jaar redelijk op peil gehouden ondanks de kosten vanwege de extreme rentetarieven. Over 2019 was de winst 4,8 miljard euro, tegen 4,7 miljard een jaar eerder.

Klanten krijgen nauwelijks meer rente op hun spaargeld, maar toch blijven ze geld naar de bank brengen. ING kreeg er wereldwijd meer dan 20 miljard euro aan spaargeld bij. Wereldwijd kwamen er 830.000 klanten bij. De bank heeft bijna 39 miljoen klanten in meer dan veertig landen.

Het zijn voor banken uitdagende omstandigheden, zegt ING-bestuursvoorzitter Hamers. Ze zijn verplicht een deel van hun spaargeld bij de Europese Centrale Bank te stallen en daarover moeten ze rente betalen. Dat kost banken dus geld, waar het jarenlang juist rendabel was om het geld daar te stallen. Verder zijn meer kosten gemaakt vanwege strengere controles op witwassen.

Slechte leningen

Ook zette ING meer geld opzij vanwege slechte leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. In het vierde kwartaal ging het om een bedrag van meer dan 400 miljoen euro. Ter vergelijking, hetzelfde kwartaal een jaar eerder werd er 242 miljoen voor gereserveerd.

De winst van ING liep in de laatste maanden van het jaar terug in vergelijking met een jaar eerder. Over het hele jaar gezien was er nog wel sprake van toename, deels doordat er meer werd verdiend aan leningen en door goede resultaten op de financiële markten.