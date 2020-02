Nieuwe detectiepaal in gevangenis tegen smokkel mobieltjes en wapens

Justitie heeft in de strijd tegen verboden spullen in gevangenissen sinds enige tijd nieuwe detectiepalen. Die moeten ervoor zorgen dat metalen voorwerpen, zoals mobieltjes of kleine wapens, makkelijker te vinden zijn bij gevangenen. Sinds een half jaar worden de palen gebruikt.

Gedetineerden lopen om de palen heen. De palen gaan af als zij kleine metalen voorwerpen bij zich hebben. "We zien dat telefoons, drugs of gefabriceerde wapens op lastige plekken worden weggestopt. Bijvoorbeeld in lichaamsholtes", zo laat een woordvoerder weten. "Deze palen verhogen de pakkans en maken zoeken efficiënter."

Visiteren overbodig

Al langer worstelt justitie met verboden spullen in gevangenissen. Met enige regelmaat worden drugs of kleine mobiele telefoons gevonden in cellen.

De palen zijn volgens de woordvoerder vooral handig als een groep gedetineerden tegelijkertijd gecontroleerd moet worden, bijvoorbeeld na een luchtmoment of bij grote zoekacties. Ook is visiteren volgens haar dan niet meer altijd nodig.